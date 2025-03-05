Kırklareli'nde Düzensiz Göç Operasyonları - Son Dakika
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Kırklareli'nde Düzensiz Göç Operasyonları

Kırklareli\'nde Düzensiz Göç Operasyonları

Kırklareli'nde 8 düzensiz göç operasyonunda 7 kişi tutuklandı, 131 göçmen yakalandı.

05.03.2025 13:13
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Kırklareli'nde geçen ay düzensiz göçle mücadeleyle ilgili gerçekleştirilen 8 operasyonda, 7 kişi tutuklanırken, 131 kaçak göçmen yakalandı.

Vali Uğur Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile Asayiş Basın Bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Turan, terörle mücadele çalışmalarında Şubat ayında PKK/KCK'ya yönelik bir operasyon düzenlendiğini belirtti. Turan, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik de operasyonların gerçekleştiğini aktardı. Düzensiz göçe değinen Turan, 638 Suriye uyruklu düzensiz göçmenin geçici koruma altında olduğunu ifade etti. Turan, düzensiz göçle mücadele ettiklerini belirterek, "Düzensiz göçle mücadelede ilimizde 8 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 7 kişi tutuklanmış ve 7 araca el konulmuştur. İlimizde 3 mobil göç noktasında 3 bin 10 kişiye kimlik denetimi yapılmış, bu denetimlerde 131 düzensiz göçmen tespit edilmiştir" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Düzensiz Göç Operasyonları - Son Dakika

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