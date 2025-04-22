Kırklareli\'nde Elektrik Akımı Kazası

Kırklareli'nde bir çay bahçesinde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yayla Mahallesinde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkında 5 yaşındaki M.K. havuza düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı. Henüz belirlenemeyen nedenle 4 kişi elektrik akımına kapılmıştı.

Olayda yaralanan 5 yaşındaki M.K. ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Diğer 3 kişinin Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili işletme sahibi E.F. ve H.D ile elektrikçi S.A., İ.A. ve E.P. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden işletme sahibi E.F. ve H.D ile elektrikçi S.A., İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ