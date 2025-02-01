Kırklareli'nde Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kırklareli'nde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Seyitler köyünde Arslan Ergün'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. - KIRKLARELİ