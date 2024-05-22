Kırklareli\'nde polis ekipleri gümrük kaçağı alkol ele geçirdi

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Kırklareli'nde polis ekiplerince gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı içki ve elektronik ürünlerin piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 9 matkap, 290 cep telefonu şarj aleti, 146 şarjlı tıraş makinesi, 10 kulaklık, 24 masaj aleti, 24 lazer, 40 kol saati, 7 bakım seti, 35 ampul, 21 bıçak ile 26 şişe içki ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ