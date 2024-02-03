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Kırklareli'nde hakkında aranması olan 62 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde hakkında aranması olan 62 şüpheli yakalandı

Kırklareli\'nde hakkında aranması olan 62 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hakkında arama kararı bulunan 62 şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlanan 46 şüpheli cezaevine teslim edilirken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03.02.2024 16:16
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Kırklareli'nde hakkında aranması olan 62 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 62 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 46 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, 16 şüpheli ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde hakkında aranması olan 62 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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