Kırklareli'nde çatının kenarında ipte asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde bulunan özel bir hastanenin çatısında kuşun ipe takıldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ipe dolanan ebabil kuşunu kurtardı.
Daha sonra kuş doğal ortamına salındı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde İtfaiye Ekipleri Ebabil Kuşunu Kurtardı - Son Dakika
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