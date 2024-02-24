Kırklareli'nde Kaçak Tütün Operasyonu: 5,5 Kilogram Tütün ve 2 Litre İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kaçak Tütün Operasyonu: 5,5 Kilogram Tütün ve 2 Litre İçki Ele Geçirildi

Kırklareli\'nde Kaçak Tütün Operasyonu: 5,5 Kilogram Tütün ve 2 Litre İçki Ele Geçirildi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Operasyonda 5,5 kilogram kaçak tütün, 400 tütün doldurulmuş makaron ve 2 litre içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

24.02.2024 15:27  Güncelleme: 15:30
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde kaçak tütün satıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler düzenlediği operasyonda 5,5 kilogram kaçak tütün, 400 tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) sigara sarma makinesi ile 2 litre içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Kaçak Tütün Operasyonu: 5,5 Kilogram Tütün ve 2 Litre İçki Ele Geçirildi - Son Dakika

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