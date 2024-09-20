Kırklareli\'nde Kaçakçılık Operasyonu

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçakçılık ve organize işler suçları çerçevesinde 5 operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 49 gram kubar esrar, 50 litre etil alkol ve 19 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ