Kırklareli\'nde Kaçakçılık Operasyonu

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Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ve kent merkezinde kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 142 adet kaçak elektronik eşya, 21 şişe kaçak alkol, 6 kilo 670 gram bandrolsüz kaçak tütün, 18 bin 640 adet makaron ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ