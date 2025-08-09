Kırklareli\'nde Kaçakçılık Operasyonu

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri Vize ve Demirköy ilçelerinde kaçakçılık operasyonu düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 akıllı saat, 2 cep telefonu, jeneratör, 27 sahte kozmetik malzemesi, dedektör ile alan tarama cihazı ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
