Kırklareli'nde kayıp kişi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Kırklareli'nde kayıp kişi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

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Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi sazlıkların içinde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Remzi Akalp'in cesedi otopsi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili Akalp'in ev arkadaşı S.T. gözaltına alındı.

27.04.2024 16:45
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Kırklareli'nde kayıp kişi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi sazlıkların içinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesinde yaşayan Remzi Akalp 3 gün önce yakınları tarafından haber alınamadı. Yakınları durumu jandarmaya ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde Gazcılar mevkiindeki sazlık alanda Akalp'in cesedine ulaştı. Sağlık eklerinin yaptığı incelem sonucunda Akalp'intüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Akalp'in cesedine otopsi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili Akalp'in ev arkadaşı S.T. gözaltına alındı.

Kırklareli\'nde kayıp kişi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde kayıp kişi tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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