Kırklareli\'nde Motosiklet Denetimi: 71 Ceza

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen motosiklet denetiminde 71 sürücüye ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde motosiklet denetimi yaptı. Denetimde bin 751 sürücü denetlendi. Evrakları eksik olduğu belirlenen 71 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ekipler sürücüleri kurallara uyması konusunda uyardı. - KIRKLARELİ