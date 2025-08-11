Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen motosiklet denetiminde 71 sürücüye ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde motosiklet denetimi yaptı. Denetimde bin 751 sürücü denetlendi. Evrakları eksik olduğu belirlenen 71 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Ayrıca ekipler sürücüleri kurallara uyması konusunda uyardı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Motosiklet Denetimi: 71 Ceza - Son Dakika
