Kırklareli'nde polis ekiplerince Narvas-Narko alan uygulaması yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Narvas-Narko alan uygulaması yapıldı. Lüleburgaz ilçesinde gerçekleşen uygulamada 175 şahıs sorgulandı, 39 araç kontrol edildi.
Denetimde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Uygulamada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Narko Uygulaması - Son Dakika
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