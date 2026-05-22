Kırklareli'nde Okul Güvenliği Toplantısı

Kırklareli\'nde Okul Güvenliği Toplantısı
22.05.2026 13:03
Vali Turan, okul çevresi güvenliği ve öğrencilerin korunması için tedbirler ele alındı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında "Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda geniş katılımla düzenlenen toplantıda, okul çevrelerinde uygulanan mevcut güvenlik tedbirleri, denetim faaliyetleri, servis güvenliği, okul giriş-çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluklar, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, trafik düzenlemeleri ve risk unsurları kapsamlı şekilde ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve alınabilecek ilave tedbirler konusunda da istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Vali Uğur Turan, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmesinin devletin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Eğitim güvenliğinin yalnızca okul binalarıyla sınırlı olmadığını ifade eden Turan, okul çevresi, ulaşım güzergahları ve sosyal alanların da bütüncül bir anlayışla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Vali Turan ayrıca çocukların ve gençlerin her türlü risk unsurundan korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, suç ve bağımlılıkla mücadelede çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi, okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması ve ilgili kurumların tam koordinasyon içerisinde hareket etmesinin gerekli olduğunu kaydetti.

Toplantı sunum ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

