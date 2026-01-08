Kırklareli'nde şiddetli yağış hayatı felç etti: Başkan Bulut sular içinde şiir okudu - Son Dakika
Kırklareli'nde şiddetli yağış hayatı felç etti: Başkan Bulut sular içinde şiir okudu

Kırklareli'nde şiddetli yağış hayatı felç etti: Başkan Bulut sular içinde şiir okudu
08.01.2026 18:17  Güncelleme: 18:21
Kırklareli il merkezinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar su baskınlarıyla doldu. Belediye Başkanı Derya Bulut, sorunun altyapı eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti ve halktan sabır istedi.

Kırklareli il merkezinde etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle sokaklar adeta göle döndü.

Kırklareli'nde kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış, kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su baskınlarına yol açtı. Yağışla birlikte bazı bölgelerde rögarlar taştı, yollar suyla kaplandı. Ekipler, sahada yoğun şekilde su tahliye çalışması yürüttü.

Yağış sırasında Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un suyla kaplanan sokaklarda gezerek şiir okuması dikkat çekti. Başkan Bulut, yaşanan durumun temel sebebinin altyapı eksikliği olduğunu belirterek, "Yağan yağmur bir sorun değil, sorun yağan yağmur değil, bu bir rahmet. Bizim şu ana kadar önlem almamış olmamız bu görüntüleri ortaya çıkarıyor. İnşallah altyapının tamamlanmasıyla bu sorunlar ortadan kalkacak. Yağmura çok ihtiyacımız var. Ben tüm halkımızdan sabır istiyorum. Şehrimizde 60 kilogramın üzerinde yağış düştü. Gelecekte bu sorunlarla karşılaşılmayacak bir Kırklareli oluşturacağız" dedi. - KIRKLARELİ

