Kırklareli\'nde Süper Amatör Lig Maçında Şike İddiasıyla Gözaltına Alındılar

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Kırklareli'nde süper amatör lig maçında şike yapıldığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde süper amatör lig ekiplerinden Küçükyayla Spor Teknik Direktörü M.G. ile Ahmetbey Güvenspor kalecisi G.M'nin şike yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturmada hakların gözaltı kararı verilen iki şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan M.G. ile G.M'nin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ