Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 67 araç trafikten men edildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı.
Yapılan denetimde 9 bin 921 araç kontrol edilirken 77 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde 67 araç trafikten men edildi, 10 sürücünün belgelerine el konuldu. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 67 Araç Men Edildi - Son Dakika
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