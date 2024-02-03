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Kırklareli'nde Trafik Denetimlerinde Cezalar Yağdı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Trafik Denetimlerinde Cezalar Yağdı

Kırklareli\'nde Trafik Denetimlerinde Cezalar Yağdı

Kırklareli'nde Jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere ceza uygulandı. Denetimlerde bin 366 araç ve sürücü kontrol edildi. Kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanırken, alkollü olduğu belirlenen sürücülerin belgelerine el konuldu.

03.02.2024 16:18
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarma ekiplerince sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yapıldı. Denetimde bin 366 araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, alkollü olduğu belirlenen sürücülerinde belgelerine el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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