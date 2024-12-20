Kırklareli'nde Tren ile Minibüs Çarpıştı

Kırklareli'nde yük treni ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde yük treni ile işçi servisini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treni hemzemin geçitte işçileri taşıyan minibüse çarptı.
Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.
Öte yandan ekipler raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları yaptı.
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