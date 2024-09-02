Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: Polisleri görünce maddeleri tuvalete attı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Polisleri fark eden bir şüpheli maddeleri tuvalete attı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda polis ekiplerini fark ederek S.I'nın uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı görüldü. Maddeler tuvaletten çıkarıldı.

Ayrıca evde yapılan aramada uçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bilezik, 27 çeyrek altın ve 85 bin 960 lira ele geçirdi.

Operasyonda S.I ile V.I, G.I, E.D. ve M.C.Ç. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.