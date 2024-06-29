Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri belirlenen adreslerde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda farklı miktarlarda uyuşturucu ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
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