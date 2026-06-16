Kırklareli\'nde Yangın Tankerleri Dağıtıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, köylerde çıkabilecek yangınlara hızlı ve etkin şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla 16 adet yangın söndürme tankeri dağıtıldı.

Tankerler, Babaeski Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından temin edilerek köy muhtarlıklarına teslim edildi. Babaeski ilçesinde düzenlenen teslim törenine, Babaeski İlçe Kaymakamı Tamer Orhan, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümenleri köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Özellikle yaz aylarında artan yangın risklerine karşı alınan tedbirler kapsamında temin edilen tankerlerin köylerin hizmetine sunulduğu belirtildi. Böylece kırsal bölgelerde çıkabilecek yangınlara ilk müdahalenin daha hızlı ve etkin şekilde yapılmasının hedeflendiği ifade edildi. Yetkililer, yangın söndürme su tankerlerinin köylerin acil müdahale kapasitesini artıracağını belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. Köylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırımların devam edeceği belirtilirken, kırsal alanlarda muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesinin amaçlandığı vurgulandı. - KIRKLARELİ