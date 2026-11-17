Kırklareli Vize'de eşini öldüren koca Edirne Adliyesine sevk edildi, bebek korunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 28 Ekim'de eşini silahla öldürüp intihara kalkışan koca, tedavisinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Çiftin 11 aylık bebeği ise olay sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde eşini tabancayla öldürüp intihara teşebbüs eden koca, tedavisinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.
Olay, 28 Ekim günü Kırklareli'nin Vize ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli S.A. tartışma sonucunda eşi A.A.'yı (23) silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından aynı silahla intihara kalkışan şüpheli ağır yaralandı.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi ve tıbbi süreçleri tamamlanan şüpheli S.A., Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edirne Adliyesine sevk edildi.
Olayın ardından çiftin 11 aylık bebeği Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.
Kaynak: İHA
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