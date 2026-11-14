Kırklareli Vize Hasbuğa köyündeki yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli Vize Hasbuğa köyündeki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Vize Hasbuğa köyündeki yangında ev kullanılamaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Hasbuğa köyünde gece bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı ve ev kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Hasbuğa köyünde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Gece saatlerinde yükselen alevler, geceyi adeta gündüze çevirdi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKırklareli3. SayfaİtfaiyeGüncelVizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Ankara’da “Çobanlar Grubu“na operasyon Servetlerine el konuldu Ankara'da "Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
12:23
Özgür Özel’in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 13:11:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Kırklareli Vize Hasbuğa köyündeki yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android