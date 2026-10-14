Telefonda polis olduğunu söyleyen dolandırıcı Bolu'da yakalandı: Üzerinden 6 milyon liralık ziynet ve döviz çıktı - Son Dakika
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Telefonda polis olduğunu söyleyen dolandırıcı Bolu'da yakalandı: Üzerinden 6 milyon liralık ziynet ve döviz çıktı

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Telefonda polis olduğunu söyleyen dolandırıcı Bolu\'da yakalandı: Üzerinden 6 milyon liralık ziynet ve döviz çıktı
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Kırklareli'de bir vatandaşı telefonla arayıp kendini polis olarak tanıtan şahıslardan biri olan S.Ç., Bolu'da polis takibiyle yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 34 bilezik, 80 çeyrek altın ve 5 bin 500 dolar bulundu. Ele geçirilenlerin değeri yaklaşık 6 milyon lira olarak açıklandı.

Kırklareli'nde telefonla aradıkları bir vatandaşa kendilerini polis olarak tanıtarak yaklaşık 6 milyon lirasını dolandıran şahıslardan biri, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Bolu'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TELEFONDA KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, telefonla aradıkları bir vatandaşı dolandırarak ziynet eşyası ve nakit parasını aldı. Olayın ardından Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ç. takibe alınarak, Bolu'da yakalandı.

ÇANTASINDAN ALTIN VE DÖVİZ ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 5 bin 500 dolar, 80 çeyrek altın, 2 yarım altın, 4 reşat altını, 1 Ata altın, çeşitli tür ve ebatlarda 34 bilezik ile altın kolye, zincir, bileklik, küpe, alyans ve diğer ziynet eşyaları ele geçirildi. Ele geçirilen nakit para ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtildi.

Yakalanan şüpheli ve ele geçirilen suç unsurları, gerekli işlemler için Kırklareli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkKırklareli3. SayfaGüncelPolisBoluSuçSon Dakika

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