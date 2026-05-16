Kırmızı Bültenle Aranan Iraklı Gözaltına Alındı

16.05.2026 16:14
İnterpol tarafından aranan Suhail Mohammed Sheekho, Eskişehir'de 'Silahlı Terör Örgütü' suçlamasıyla tutuklandı.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen Irak uyruklu Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheekho, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı emriyle gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen Irak uyruklu Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheekho, gözaltına aldı. 37 yaşındaki Sheekho 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlaması kapsamında çıkarıldığı Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Hakkında giriş yasağı ve genel güvenlik (G-87) tahdit kodu bulunan Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheekho, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli 13 Mayıs'ta sınır dışı edilme işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Ancak şüpheliyle ilgili yürütülen incelemede, Irak adli makamlarının talebi üzerine Interpol Genel Sekreterliği tarafından hakkında kırmızı bülten düzenlendiği tespit edildi.

Başsavcılıkta ifadesi alınan şüpheli hakkında, kırmızı bülten içeriği ve dosya kapsamındaki bilgiler birlikte değerlendirildi.

Savcılık, Irak uyruklu şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular ve tutuklama nedenleri bulunduğu kanaatine vardı.

Şüpheli, 15 Mayıs'ta tutuklanması talebiyle Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheekho 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlaması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
