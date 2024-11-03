Kırmızı Işık İhlali: Elektrikli Bisiklet Motosiklete Çarptı - Son Dakika
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Kırmızı Işık İhlali: Elektrikli Bisiklet Motosiklete Çarptı

Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan elektrikli bisiklet, motosiklete çarptı; 1 yaralı.

03.11.2024 20:05
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Kırmızı ışık ihlali yapan elektrikli bisiklet, motosiklete böyle çarptı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Elektrikli bisikletin motosiklete çarpması sonucun meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kırımızı ışık ihlali yapan Elektrikli Bisiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, uyarılmasına rağmen ehliyet almamakta ısrar ettiği bildirildi.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4077 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Recep Sipahi'nin kullandığı 07 BTR 880 plakalı motosiklete, İbrahim Sözen Caddesinde sarı köprü istikametinden İmam Hatip Lisesi istikametine gitmekte olan Ertan Yüce'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde elektrikli bisikletin tescilinin olmadığı, kırmızı ışık ihlali yaptığı ve sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken toplam 28 bin 966 TL para cezası uygulanırken elektrikli bisiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, Manavgat, 3-sayfa, Antalya, Ulaşım, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırmızı Işık İhlali: Elektrikli Bisiklet Motosiklete Çarptı - Son Dakika

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