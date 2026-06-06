Kırmızı Işık İhlali Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırmızı Işık İhlali Genç Hayatını Kaybetti

Kırmızı Işık İhlali Genç Hayatını Kaybetti
06.06.2026 13:24
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Sakarya'da kırmızı ışık ihlali sonrası scooterlı genç 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen servis aracının çarptığı 17 yaşındaki scooterli genç, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

1 haziran günü Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kırımızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen 54 S 2474 plakalı servis aracı sürücüsü Y.Ç., scooter kullanan Muhammet Serkan Akyılmaz'a (17) ardından karşı yönden gelen G.Ç. idaresindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil ve servis sürücüsü hafif şekilde, scooter sürücüsü Akyılmaz ise ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir gayesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Akyılmaz, 5 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sakarya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı Işık İhlali Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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