Bağcılar'da Kırmızı Işık İhlali: Otobüs Öğrenciyi Sürükledi
Bağcılar'da Kırmızı Işık İhlali: Otobüs Öğrenciyi Sürükledi

30.04.2026 11:14  Güncelleme: 11:15
Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü, yaya geçidindeki ilkokul öğrencisi Ecrin K.'ye çarptı. Otobüsün altında sürüklenen çocuk, hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi, soruşturma başlatıldı.

Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Ecrin K.'ye çarptı. Otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklenen küçük kız, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okuluna gitmek için trafik ışıklarınızda bulunan yaya geçidini kullanan Ecrin K., kendisine yeşil ışık yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir İETT otobüsü, hızını alamayarak küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Ecrin K., otobüsün altında kaldı. Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altından çıkarılan Ecrin K., ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza anı ve panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerinde; otobüsün duramayarak çocuğa çarptığı ve küçük kızın otobüsün altında kaldığı anlar güvenlik kameraları tarafında kaydedildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken, İETT şoförünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
