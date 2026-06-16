Kırmızı Işıkta Geçen Araç Kazaya Sebep Oldu

Ümraniye'de kırmızı ışıkta geçen bir otomobil kazaya sebep oldu. Kaza bir motosiklet kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kazanın ardından sürücülerden birinin direksiyon başında sigara içmeye devam ettiği anlar ise dikkat çekti.

Kaza, sabah saatlerinde Ümraniye Dudullu'da meydana geldi. Bir motorcunun kask kamerasına yansıyan görüntülerde yeşil ışıkta ilerleyen bir otomobil, yan yolda kırmızı ışıkta geçen Seat marka araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından vatandaşların, sürücülere yardım etmek için araçların başına gittikleri anlarda ise ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen araca çarpan sürücünün direksiyon başında bir süre oturarak sigara içmeye devam ettiği anlar yer aldı. - İSTANBUL