Kırmızı Işıkta Geçen Araç Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
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Kırmızı Işıkta Geçen Araç Kazaya Sebep Oldu

Kırmızı Işıkta Geçen Araç Kazaya Sebep Oldu
16.06.2026 10:47
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Ümraniye'de kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya neden oldu; sürücü sigara içmeye devam etti.

Ümraniye'de kırmızı ışıkta geçen bir otomobil kazaya sebep oldu. Kaza bir motosiklet kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kazanın ardından sürücülerden birinin direksiyon başında sigara içmeye devam ettiği anlar ise dikkat çekti.

Kaza, sabah saatlerinde Ümraniye Dudullu'da meydana geldi. Bir motorcunun kask kamerasına yansıyan görüntülerde yeşil ışıkta ilerleyen bir otomobil, yan yolda kırmızı ışıkta geçen Seat marka araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından vatandaşların, sürücülere yardım etmek için araçların başına gittikleri anlarda ise ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen araca çarpan sürücünün direksiyon başında bir süre oturarak sigara içmeye devam ettiği anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Motosiklet, Ümraniye, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı Işıkta Geçen Araç Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika

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