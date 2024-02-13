Kırmızı listedeki porsuk, cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Kırmızı listedeki porsuk, cep telefonuyla görüntülendi

Kırmızı listedeki porsuk, cep telefonuyla görüntülendi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, nesli tükenmekte olan porsuk, cep telefonuyla yem ararken görüntülendi. Porsuk, vatandaşları fark edince hızla uzaklaştı.

13.02.2024 15:29  Güncelleme: 15:31
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Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listeye alınan porsuk, Kastamonu'da cep telefonu ile görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk, Kastamonu'nun Cide ilçesinde yem ararken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Doğada yiyecek aradığı sırada cep telefonu ile görüntülenen porsuk, vatandaşları fark edince uzaklaştı.

Cep telefonuna yansıyan görüntüde porsuğun bahçe duvarına tırmanmaya çalıştığı ve ardından hızla uzaklaştığı görülüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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