Kırşehir Asayişte Öncü Oldu

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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü 2024 yılı raporlarına göre büyükşehirler hariç asayiş olaylarını aydınlatmada 51 il arasında birinci oldu.

Açıklanan rapora göre; Kırşehir'de toplamda 1 asayiş olayı çözümsüz kalırken, kişilere karşı işlenen suçlarda 10 olaydan 9'u aydınlatıldı. Mal varlığını tehdit suçunda ise 9 olaydan 3'ü çözümsüz kaldı. Ayrıca, şehirde aile içi ve kadına şiddet olaylarında yüzde 7'lik artış yaşandı. 2023 Yılında 19 koruyucu tedbir kararı varken, bu oran 2024 yılında 34'e çıktı. 2023 yılında 2 kadın cinayetinin işlendiği şehirde 2024 yılında hiç kadın cinayeti olmadı.

Öte yandan uyuşturucu ile mücadelede emniyet ekiplerinin çalışmaları sonrasında yüzde oranında azalma meydana geldi. Kırşehir'de, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalat ve ticaretinde 57 olay meydana gelirken, 84 şüpheliden 45'i tutuklandı.

Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçunu işleyen 271 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. - KIRŞEHİR