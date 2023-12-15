Kırşehir\'de 21 Aranan Kişi Yakalandı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aralık ayının ilk 15 gününde yaptıkları çalışmalarda; hakkında çeşitli suçlardan arama kararı olan 21 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; aranan şahıslara yönelik ülke genelinde başlatılan 'çember operasyonları' çerçevesinde 'hırsızlık', 'yankesicilik', 'kişi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'silahla tehdit' gibi suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırşehir polisinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. - KIRŞEHİR
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