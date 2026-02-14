Kırşehir\'de 3 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 bin 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonu düzenledi. Yapılan saha ve analiz çalışmalarında 172 torba halinde toplam 3 bin 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 100 bin TL olduğu belirtilen kaçak tütünlere ekipler tarafından el konuldu.

Olayla ilgili şüpheli G.A. hakkında da işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR