Kırşehir\'de 4 Milyon TL\'lik Kaçak Makaron Ele Geçirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de piyasa değeri 4 milyon 95 bin TL'lik kaçak makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak makaron üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. K.E. ve Ö.K. isimli şahısların Ankara'dan Kırşehir'e gelerek kaçak makaron satışı yapacağı yönünde istihbarat elde edildi. Bunun üzerine ekiplerce yol emniyet ve kontrol noktasında çalışma başlatıldı.

Durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 95 bin TL olan 1 milyon 365 bin adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - KIRŞEHİR