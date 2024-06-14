Kırşehir'de 500 Bin TL Değerindeki Kabloları Çalan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de 500 Bin TL Değerindeki Kabloları Çalan Şahıslar Yakalandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir inşaattan çalınan piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan kabloları çalan şahıslar, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları kabloları bakır haline getirerek satmaya çalıştıkları belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

14.06.2024 17:50
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan kabloları inşaattan çalan şahıslar, polis ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir binadan piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan kabloların çalındığı ihbarıyla polis ekipleri harekete geçti. Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik takip ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin R.A., İ.N., ve S.T. olduğu belirlendi. Şüphelilerin, çaldıkları kabloları bakır haline getirerek satmaya çalıştıkları tespit edildi. Emniyet ekipleri, şüphelileri fiziki ve teknik takiple adım adım izleyerek saklandıkları adresi belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de 500 Bin TL Değerindeki Kabloları Çalan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de 500 Bin TL Değerindeki Kabloları Çalan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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