Kırşehir'de 500 Bin TL Değerindeki Kabloları Çalan Şahıslar Yakalandı

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Kırşehir'in Mucur ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan kabloları inşaattan çalan şahıslar, polis ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir binadan piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan kabloların çalındığı ihbarıyla polis ekipleri harekete geçti. Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik takip ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin R.A., İ.N., ve S.T. olduğu belirlendi. Şüphelilerin, çaldıkları kabloları bakır haline getirerek satmaya çalıştıkları tespit edildi. Emniyet ekipleri, şüphelileri fiziki ve teknik takiple adım adım izleyerek saklandıkları adresi belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR