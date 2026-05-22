Kırşehir\'de 542 sentetik hap ele geçirildi

Kırşehir'de durdurulan araçta ve araçta bulunan şüpheli üzerinde yapılan aramada 542 sentetik hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan araçta ve araçta bulunan İ.C.G. isimli şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 39 parça halinde toplam 542 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.C.G. hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR