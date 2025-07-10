Kırşehir\'de Bahçe Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırşehir'de bahçe sulama anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü, eşini ağır yaraladı.

Olay, merkeze bağlı Özbağ Kasabası Kışlapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yan yana bahçeleri bulunan M.K. ile komşusu Musa Şen arasında sulama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., evinden aldığı pompalı tüfekle Musa Şen ve eşi Nezaket Şen'e ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Musa Şen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nezaket Şen ise ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR