Kırşehir'de Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırşehir'de Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Kırşehir\'de Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
15.07.2026 18:15
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Kırşehir'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Kırşehir-Mucur istikametinde, Tekkent ile TOKİ yolu arasında bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Y.Ö.'ye seyir halindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi ikindi namazını müteakip Hasanlar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kırşehir, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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