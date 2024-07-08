Kırşehir'de Çalınan Motosikletin Bulunduktan Sonraki Hali Şaşırttı

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Çalışmadan önceki haliyle bulunduğu haline kimse inanmadı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de geçtiğimiz hafta evden çalınan motosikletin bulunduktan sonraki hali şaşırttı.

Geçtiğimiz pazar günü gece yarısı sıralarında Medrese mahallesi Mithat Saylam caddesinde bir apartmanın önüne park edilen motosikletin çalınması sonrası harekete geçen polis; 152 saatlik kamera görüntüsünü izledi ve sokak sokak hırsızları aradı. Motosikleti çalan kişilerin oto yıkamacıda çalıştığı bilgisini elde eden polis ekipleri işyerine operasyon düzenledi. Operasyon neticesi önce Y.K.Ş. ve A.A.'yı sonra da M.A.Ü. isimli yaşı küçük şüphelileri yakalayan polis ekipleri çalınan motosikleti ise M.A.Ü.'nin ikamet ettiği binanın garajında buldu.

Haklarında yasal işlem başlatılan şüpheliler, motosikleti çaldıklarını itiraf ettiği öğrenilirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi