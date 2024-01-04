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Kırşehir'de tutuklanan şüpheli, yeni delillerin ortaya çıkmasıyla serbest bırakıldıktan sonra tekrar tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de tutuklanan şüpheli, yeni delillerin ortaya çıkmasıyla serbest bırakıldıktan sonra tekrar tutuklandı

Kırşehir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen cinayet olayıyla ilgili serbest bırakılan şüpheli, yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ortak çalışma sonucunda gözaltına alınan şüpheli, Kırşehir E-Tipi Cezaevine gönderildi.

Kırşehir\'de tutuklanan şüpheli, yeni delillerin ortaya çıkmasıyla serbest bırakıldıktan sonra tekrar tutuklandı
04.01.2024 - 15:43,
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Kırşehir'de geçtiğimiz günlerde iki ayrı eve düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili serbest bırakılan şüpheli, yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, jandarma ve emniyet birimlerinin yaptığı ortak çalışma sonrasında yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli F.Y.; tutuklanarak Kırşehir E-Tipi Cezaevine gönderildi.

17 Aralık sabah saatlerinde Dedeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan T. (65) ile oğlu Musa T.'nin (45) yaşadığı eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edildi. Daha sonra aynı kişiler, köyde kahvehane işleten Veysel U.'nun yaşadığı eve de tüfekle saldırıda bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Veysel U., olaydan 14 gün sonra hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından araçla köyden kaçtığı belirlenen şüpheli Ö.G., D.U. ve F.Y. jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.Y., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Kırşehir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de tutuklanan şüpheli, yeni delillerin ortaya çıkmasıyla serbest bırakıldıktan sonra tekrar tutuklandı - Son Dakika


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