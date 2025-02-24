Kırşehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni - Son Dakika
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Kırşehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni

Kırşehir\'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni

Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeni kullanan 3 şüpheli yakalandı, ekipler denetim yaptı.

24.02.2025 16:57
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneği kullanarak usulsüzlük yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; e-sınav merkezindeki sürücü belgesi sınavında elektronik cihazlarla kopya çeken kişilere yönelik çalışma başlattı. Sınav sırasında denetim gerçekleştiren ekipler, adayların üzerinde yaptığı aramada kulak içi kopya düzeneği kullanan A.K., B.B. ve S.Ş.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 3 casus kulaklık, düğme şeklinde 2 gizli kamera, kredi kartı görünümlü sim kart entegre edilmiş 3 kartlık ve 2 mobil wifi cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Suç, Son Dakika

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