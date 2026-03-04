Kırşehir\'de Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de ekipler tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Ankara Şereflikoçhisar Mahkemesi tarafından hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. Kırşehir'de yakalandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Asayiş ve JASAT ekipleri, E.A.'nın Kırşehir merkezde olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucu düzenlenen operasyonla yakalanan E.A. gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - KIRŞEHİR