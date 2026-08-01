Kırşehir\'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından atık yağlardan kaçak akaryakıt üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda 29 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak akaryakıt üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Ş.U. isimli şahsın atık yağlardan kaçak akaryakıt üreterek satışını yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, Ş.U.'yu 2 bin litre kaçak akaryakıtın satışını yaptığı sırada suçüstü yakaladı. İş yeri ve araçta gerçekleştirilen aramalarda toplam 29 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonun ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından şüpheli hakkında idari para cezası uygulanırken, şüpheli Ş.U., hakkında adli işlem başlatıldı.