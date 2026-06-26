Kırşehir\'de Kaçak Alkol Operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 17,5 litre etil alkol ile 4,5 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre kaçak alkol üretiminin önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında B.T.'nin kaçak alkol ürettiği bilgisi üzerine harekete geçildi. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince şüpheliye ait adreste arama yapıldı. Aramada, yüzde 40 oranında seyreltilmesi halinde yaklaşık 45 litre kaçak alkol üretilebileceği değerlendirilen 17,5 litre etil alkol ile 4,5 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR