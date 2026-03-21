Kırşehir'de Kaçak Keklik Avına 2 Tutuklama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir'de Kaçak Keklik Avına 2 Tutuklama

21.03.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de jandarma, kaçak keklik avlayan 2 kişiyi yakaladı ve 40 bin TL ceza kesti.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde kaçak keklik avı yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 112 İhbar Hattı'na Mucur ilçesinde av yasağı ihlali yapıldığı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma asayiş devriyesi yapılan arazi aramasında B.E. ve N.A. isimli şahısların kafes içerisindeki 2 adet kınalı kekliği canlı mühre olarak kullandıkları, ayrıca kafeslerin önüne ilmekli tuzak kurarak yasak yöntemle av yaptıkları tespit edildi. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi jandarma ekiplerince yakalanırken, şüphelilere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten kişi başı 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

2 adet keklik Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kırşehir, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 16:08:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.