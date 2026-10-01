Kırşehir'de kaçak tütün operasyonunda 23 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kırşehir'de kaçak tütün operasyonunda 23 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

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Kırşehir\'de kaçak tütün operasyonunda 23 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
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Kırşehir'de düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 tütün sarma makinesi, 23 bin doldurulmuş ve 22 bin 200 boş makaron ile 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. H.C.K. ve H.İ.E. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 23 bin doldurulmuş, 22 bin 200 boş makaron ile 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı operasyonu kapsamında, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet tütün sarma makinesi, 23 bin adet doldurulmuş makaron, 22 bin 200 adet boş makaron ve 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili H.C.K. ve H.İ.E. isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kırşehir'de kaçak tütün operasyonunda 23 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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