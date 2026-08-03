Kırşehir\'de Kaçak Tütün ve Eşya Ele Geçirildi

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 130 paket kaçak ısıtılmış tütün ürünü ile çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 13 termos, 2 masaj aleti, 2 saç şekillendirme cihazı ile 130 paket ısıtılmış tütün ürünü ele geçirdi.

Olayla ilgili araçta bulunan E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.