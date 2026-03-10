Kırşehir\'de Kumar Oynayan 4 Kişiye Cezai İşlem

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir kıraathanede yapılan kontrollerde kumar oynatıldığı tespit edildi. Yapılan denetimlerde kumar oynadığı belirlenen 4 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasında kullanıldığı değerlendirilen 1.000 TL paraya ise el konuldu.

Öte yandan kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen A.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR