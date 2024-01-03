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Kırşehir'de Maske Takarak Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Maske Takarak Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Kırşehir'de bir mağazaya girerek 100 bin TL değerinde elektronik eşya çalan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından ayakkabılarından tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Kırşehir\'de Maske Takarak Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı
03.01.2024 - 13:53,
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Kırşehir'de polis ekipleri, maske takarak hırsızlık yapan 3 şüpheliyi ayakkabılarından tespit ederek yakaladı.

Kırşehir'de bir mağazaya giren şüpheli 3 kişi, 100 bin TL değerinde elektronik eşya çalarak uzaklaştı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yakalanmamak için maske takan şüphelilerden birinin gözcülük yaptığını, 2 şüphelinin de hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, olaya karışan 3 kişiyi tespit etti. Şahısların M.Ü., A.D. ve R.D. belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kırşehir'de Maske Takarak Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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